В ДТП на ул. Рахманинова пострадали три пассажирки автобуса

В среду, 17 декабря, на улице Рахманинова в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. В нем пострадали 3 человека.

По предварительным данным, в 12:40 столкнулись автобус № 66 под управлением 48-летнего мужчины, «Лада-Гранта», за рулем которой была 19-летняя девушка, и Kia K5 с 41-летним водителем.

Травмы получили 3 пассажирки автобуса - женщины 69, 59 и 38 лет. Медики доставили их в больницу.

По факту ДТП проводят проверку, сообщили в областной ГАИ.

Установление всех обстоятельств случившегося контролирует прокуратура Октябрьского района Пензы.

«Особое внимание в ходе проверки надзорное ведомство уделит вопросам соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров», - рассказали в прокуратуре.

27 ноября на выезде из Пензы столкнулись автобус № 134, грузовик Scania и автомобиль «ВИС». В аварии пострадали 5 пассажирок общественного транспорта.

