Для Пензы в течение 3 лет закупят 74 автобуса

В 2026-2028 годах для Пензы во взаимодействии с перевозчиками планируется приобрести 74 автобуса, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«На сегодняшний день в [Пензенской городской] агломерации работает 111 транспортных маршрутов, почти половина из них - на регулируемом тарифе. В рейсы выходит более 300 единиц новой техники. Продолжаем обновление подвижного состава. Очень важно, чтобы активное участие в этом процессе принимали наши перевозчики», - написал глава региона в своем телеграм-канале.
О том, что в 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов, Олег Мельниченко говорил и во время прямой линии 11 декабря.
По его словам, на второй этап модернизации транспортной системы направят деньги, высвободившиеся после погашения коммерческого долга региона (исчезла необходимость его обслуживать).
Ранее стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю. По словам главы минстроя Александра Гришаева, это случится 5 января. В микрорайон поедут 4 или 5 автобусов большого класса.
Новости по теме
- В ДТП на ул. Рахманинова пострадали три пассажирки автобуса
- На участке трассы М-5 на севере Пензы ограничат движение
- ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов
- В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
- С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»
- Стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю
- В Пензе могут продлить время работы маршрута № 93
- Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?
- В Пензе ликвидировали остановку напротив входа в здание вокзала
- Россиян предупредили о значительном росте цен на авиабилеты после Нового года
Последние новости
- В Кузнецке открылся новый центр женского здоровья
- Без тепла и ГВС: прокуроры Пензы следят за устранением аварий на сетях
- В Первомайском районе нашли нелегальный елочный базар
- Срок монтажа павильона на остановке «Дом офицеров» перенесли
- В Пензе применили новый подход в лечении инфаркта мозга
- Накрыть новогодний стол помогут авторские блюда от шефов «Каравана»
- На Земле прогнозируется слабая магнитная буря
- У храма на Шуисте проведут благотворительную ярмарку
- Пензенцам стоит определиться с покупкой квартиры до 1 января
- Митрополит Серафим возглавит службы в храмах Николая Чудотворца
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!