Для Пензы в течение 3 лет закупят 74 автобуса

В 2026-2028 годах для Пензы во взаимодействии с перевозчиками планируется приобрести 74 автобуса, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На сегодняшний день в [Пензенской городской] агломерации работает 111 транспортных маршрутов, почти половина из них - на регулируемом тарифе. В рейсы выходит более 300 единиц новой техники. Продолжаем обновление подвижного состава. Очень важно, чтобы активное участие в этом процессе принимали наши перевозчики», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

О том, что в 2026 году в Пензе запланирована замена автобусов, Олег Мельниченко говорил и во время прямой линии 11 декабря.

По его словам, на второй этап модернизации транспортной системы направят деньги, высвободившиеся после погашения коммерческого долга региона (исчезла необходимость его обслуживать).

Ранее стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю. По словам главы минстроя Александра Гришаева, это случится 5 января. В микрорайон поедут 4 или 5 автобусов большого класса.

