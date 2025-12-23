Губернатор взял на себя дежурство в новогоднюю ночь

23.12.2025 | 15:37

В новогоднюю ночь дежурство взял на себя губернатор Олег Мельниченко. Об этом глава региона сообщил на своих страницах в соцсетях во вторник, 23 декабря.

«Под особым контролем - объекты тепло- и водоснабжения, топливно-энергетического, промышленного и транспортного комплекса, учреждения здравоохранения, образования, спорта, культуры», - написал Мельниченко.

По его словам, он обязал всех должностных лиц (зампредов, министров, глав городов и районов, их замов) дежурить в новогодние праздники. Чиновники станут контролировать состояние социальных объектов, инфраструктуры. В случае необходимости они должны быть готовыми прибыть на место.

Ранее стало известно, что в администрации Пензы сформируют график дежурств в новогодние праздники. Назначенные сотрудники урегулируют нештатные ситуации на различных важных объектах, если они возникнут.

В ночь на 1 января на пост дежурного заступит глава областного центра Олег Денисов.