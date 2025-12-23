Общество

В районе ул. Ерик демонтируют старый железнодорожный путь

В Пензе продолжается реконструкция путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка. Сейчас на объекте демонтируют старую однопутную железную дорогу. С помощью спецтехники рабочие уже сняли балки.

«После разборки будет начато возведение нового путепровода с увеличенными габаритами проезда для автомобилей под железной дорогой. В ширину он будет увеличен до 4 полос движения, а в высоту - до 4,5 метра», - сообщили в региональном минстрое.

В районе ул. Ерик демонтируют старый железнодорожный путь

Освобождение старого полотна стало возможным после запуска временной железной дороги, которая возводилась в технологические окна, когда не было поездов. Путь открылся 19 ноября.

Реконструкция объекта началась в 2024 году. Предполагается, что его сдадут в 2027-м, однако специалисты готовы трудиться быстрее и закончить раньше срока.

Планируется создать единый участок с Бакунинским мостом и обеспечить полноценную связь ГПЗ-24 с центром Пензы.

Источник — фото минстроя
