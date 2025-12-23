Часть жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года

23.12.2025 | 13:05

Более половины жителей ПФО уже используют или планируют использовать основанные на технологиях искусственного интеллекта сервисы для генерации новогодних поздравлений, поиска подарков, рецептов на новогодний стол и планирования активностей на праздники. Это показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Нового года.

В той или иной степени для генерации новогодних поздравлений используют ИИ 63% приволжан, тогда как не делают и не планируют это делать порядка 37% опрошенных. Последние объясняют свое мнение тем, что поздравления с праздниками всегда что-то глубоко личное и каждое должно быть уникальным, проникнутым чувствами автора.

Чуть менее трети опрошенных (27%) допускают поздравления с помощью ИИ-сгенерированных текстов, «если будут не успевать в новогодней суете» написать поздравительный текст лично. 10% респондентов сообщили, что планируют использовать ИИ для поздравлений коллег по работе и дальних знакомых. Четверть же жителей ПФО (26%) безоговорочно будут использовать и уже используют ИИ для генерации новогодних поздравлений.

Также более половины приволжан (52%) видят потенциал для использования ИИ в поиске подарков на Новый год, тогда как 48% жителей ПФО относятся к этому процессу «очень трепетно» и считают, что в таком личном деле «нет места ИИ».

64% опрошенных видят перспективным использование ИИ и для формирования новогоднего стола - поиска новых рецептов, свежих идей, а также подбора ресторанов или сервисов доставки еды. Оставшиеся 36% респондентов не видят смысла в применении ИИ для новогодней кухни и считают, что «новогодний стол не место для экспериментов», здесь должны быть «только семейные традиции и рецепты».

Новогодний досуг жители ПФО тоже склонны доверить искусственному интеллекту - 65% в той или иной степени планируют обращаться к ИИ для планирования активностей на каникулы, вплоть до составления конкретного расписания, или же поиска новых решений, когда собственные идеи будут исчерпаны. Исключительно на себя, а также родственников и друзей в формировании новогодней программы планируют полагаться 37% опрошенных.

Предновогодний опрос ВТБ был проведен в декабре 2025 года, в нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тыс. жителей.