Часть жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года

Более половины жителей ПФО уже используют или планируют использовать основанные на технологиях искусственного интеллекта сервисы для генерации новогодних поздравлений, поиска подарков, рецептов на новогодний стол и планирования активностей на праздники. Это показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Нового года.

В той или иной степени для генерации новогодних поздравлений используют ИИ 63% приволжан, тогда как не делают и не планируют это делать порядка 37% опрошенных. Последние объясняют свое мнение тем, что поздравления с праздниками всегда что-то глубоко личное и каждое должно быть уникальным, проникнутым чувствами автора.

Чуть менее трети опрошенных (27%) допускают поздравления с помощью ИИ-сгенерированных текстов, «если будут не успевать в новогодней суете» написать поздравительный текст лично. 10% респондентов сообщили, что планируют использовать ИИ для поздравлений коллег по работе и дальних знакомых. Четверть же жителей ПФО (26%) безоговорочно будут использовать и уже используют ИИ для генерации новогодних поздравлений.

Также более половины приволжан (52%) видят потенциал для использования ИИ в поиске подарков на Новый год, тогда как 48% жителей ПФО относятся к этому процессу «очень трепетно» и считают, что в таком личном деле «нет места ИИ».

64% опрошенных видят перспективным использование ИИ и для формирования новогоднего стола - поиска новых рецептов, свежих идей, а также подбора ресторанов или сервисов доставки еды. Оставшиеся 36% респондентов не видят смысла в применении ИИ для новогодней кухни и считают, что «новогодний стол не место для экспериментов», здесь должны быть «только семейные традиции и рецепты».

Новогодний досуг жители ПФО тоже склонны доверить искусственному интеллекту - 65% в той или иной степени планируют обращаться к ИИ для планирования активностей на каникулы, вплоть до составления конкретного расписания, или же поиска новых решений, когда собственные идеи будут исчерпаны. Исключительно на себя, а также родственников и друзей в формировании новогодней программы планируют полагаться 37% опрошенных.

Предновогодний опрос ВТБ был проведен в декабре 2025 года, в нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в российских городах с населением свыше 100 тыс. жителей.

