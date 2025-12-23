Лезут насекомые: эксперты рассказали, кого можно принести домой на елке

23.12.2025 | 18:12

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России столкнулись с неожиданной проблемой: из купленных ими елок полезли насекомые. Во вторник, 23 декабря, новость распространили федеральные телеграм-каналы с указанием, что это клещи, которые из-за потепления вышли наружу из-под снега и мха и начали паразитировать на хвойных деревьях.

«Укус «клеща-елочника» может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом. Опасных паразитов часто путают с жучками-короедами из-за схожего коричневого цвета. Чаще всего клещи прячутся в трещинах ствола и иголочках ели», - написала Baza.

Эксперты опровергли эту информацию и рассказали, какие насекомые на самом деле лезут из новогодних елок.

По словам инженера Дмитровского лесопитомника Галины Хреновой, речь идет об обыкновенных клопах. «Это клоп. Вреда человеку они не приносят», - сообщила эксперт «Парламентской газете», изучив фотографии насекомых.

Кандидат биологических наук, руководитель лаборатории защиты леса от карантинных и инвазивных организмов ФБУ «ВНИИЛМ» Юрий Гниненко уточнил для «Объясняем.рф», что на елках бывают только паутинные клещи, которые «совершенно неопасны для человека и никакого вообще влияния ни на что не окажут». В квартире они быстро погибают из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи.

«Опасные таежные клещи, которые именуются Ixodes persulcatus, не зимуют в кронах. И в принципе их нельзя занести с елкой в квартиру», - добавил эксперт.