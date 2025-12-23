В регионе продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

23.12.2025 | 13:38

В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом. Об эпидемиологической ситуации рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

За период с 15 по 21 декабря выявили 3 233 новых случая ОРВИ, что на 14% больше, чем было неделей ранее (2 836).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 22,7%», - уточнили в Роспотребнадзоре.

У 102 зараженных, по официальным данным, подтвердился грипп А. За прошлый отчетный период таких пациентов было 52.

Конкретно в Пензе за неделю зарегистрировали 1 814 случаев ОРВИ (+24,1%).

По данным регионального минобра на 22 декабря, на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 1 детский сад (в селе Чаадаевка Городищенского района) и 9 школ: № 1, 69, 71, 73 в Пензе, учреждения в Сурске Городищенского района, деревне Крутец и селе Старая Каменка Пензенского района, селах Болотниково Лунинского района и Аришка - Никольского.

Кроме того, распущены 428 классов в 72 школах (из них в Пензе - 287 классов в 43 школах) и 29 групп в 20 дошкольных учреждениях (из них в Пензе - 23 группы в 16 детсадах).