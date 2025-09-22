Прогноз погоды на неделю: пензенцев ждут температурные качели

22.09.2025 | 16:13

В Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили, чем будет вызвана резкая смена погоды в Пензенской области на этой неделе.

Во вторник сохранится господство обширного антициклона, поэтому за окном окажется солнечно и по-летнему жарко - до +30 градусов.

«Уже днем в среду по территории области пройдет атмосферный фронт. Ожидаются дожди различной интенсивности, в некоторых районах не исключен первый мокрый снег слабого характера», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное и в регионе существенно похолодает.

Если во второй половине дня в среду за окном будет +13...+18 градусов, то в четверг столбики термометров поднимутся максимум до +7...+12.