В Пензенской области утвердили предельную плату за техосмотр

В Пензенской области утвердили предельные размеры платы за проведение техосмотра машин. Соответствующее постановление 19 декабря подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
Проверка технического состояния обязательна для допуска автомобиля к участию в дорожном движении.
Стоимость осмотра, как всегда, будет зависеть от категории транспортного средства (ТС):
- М1 (легковые автомобили, имеющие не более 8 мест для пассажиров) - 1 202,23 рубля;
- М2 (более 8 мест для пассажиров, максимальная масса ТС - до 5 тонн) - 2 057,45 рубля;
- М3 (более 8 мест для пассажиров, максимальная масса ТС - свыше 5 тонн) - 2 485,64 рубля;
- N1 (грузовики с максимальной массой до 3,5 тонны) - 1 315,17 рубля;
- N2 (грузовики с максимальной массой от 3,5 до 12 тонн) - 2 397,41 рубля;
- N3 (грузовики с максимальной массой свыше 12 тонн) - 2 587,98 рубля;
- L (мотоциклы) - 422,31 рубля;
- ТС для перевозки опасных грузов - от 1 725,71 до 2 017,44 рубля;
- троллейбусы - 1 096,35 рубля.
Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.
