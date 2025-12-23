Штрафы за навязывание допуслуг увеличили в 25 раз

Во вторник, 23 декабря, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении до 500 000 рублей штрафов за навязывание гражданам дополнительных товаров и услуг. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения внесли в КоАП РФ.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, которые приводятся на сайте нижней палаты парламента, чаще всего потребители сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг при покупке билетов на самолет или поезд, оформлении банковских продуктов, получении медицинских услуг.
Сейчас штрафы за такие нарушения составляют для должностных лиц от 2 000 до 4 000 рублей, для организаций - от 20 000 до 40 000 рублей.
Новый закон увеличивает суммы: для предпринимателей или должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей, для юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей.
Документ направят на утверждение в Совет Федерации, после чего его подпишет Президент РФ.
Новости по теме
- В России предложили ввести новый вид социального отпуска
- Путин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья
- Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива
- Исполнительский сбор, взыскиваемый с должников, вырастет до 12%
- Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за неудачную стрижку
- Женщин хотят обязать говорить мужу о решении сделать аборт
- Для водителей увеличат штраф за одно нарушение
- Пожилой мужчина выплюнул залетевший ему в рот лист и получил штраф на 26 тысяч рублей
- Пожилая сердобчанка облила соседку зеленкой и получила штраф
- Житель Пачелмского района заплатит 100 тысяч за ложный донос
Последние новости
- В регионе продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
- Часть жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года
- Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.»
- Перечислены главные риски новогоднего застолья
- Пензенским врачам перечислили почти миллион за раннее выявление рака
- Региональные дороги обработали 6403 тоннами песко-соляной смеси
- В Пензенской областной больнице ввели карантин
- Стало известно, где не будет света 24 декабря
- В новогоднюю ночь порядок будут охранять свыше 300 полицейских
- Выяснилось, что жители ПФО хотели бы изменить в новогодних подарках
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!