Штрафы за навязывание допуслуг увеличили в 25 раз

Во вторник, 23 декабря, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении до 500 000 рублей штрафов за навязывание гражданам дополнительных товаров и услуг. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения внесли в КоАП РФ.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, которые приводятся на сайте нижней палаты парламента, чаще всего потребители сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг при покупке билетов на самолет или поезд, оформлении банковских продуктов, получении медицинских услуг.

Сейчас штрафы за такие нарушения составляют для должностных лиц от 2 000 до 4 000 рублей, для организаций - от 20 000 до 40 000 рублей.

Новый закон увеличивает суммы: для предпринимателей или должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей, для юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей.

Документ направят на утверждение в Совет Федерации, после чего его подпишет Президент РФ.

