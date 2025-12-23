Глава Заречного попросил не выгуливать собак на лыжне

Во вторник, 23 декабря, в Заречном открылась обновленная трасса для лыжников. За счет установки 43 фонарей освещенный участок удалось продлить до 3 километров.
Глава города Алексей Костин порадовался, что некоторые местные жители сразу же встали на лыжи. Однако чиновник посчитал необходимым сделать важное предупреждение.
«Есть один важный момент. Эта трасса создавалась для лыжников. От ее качества зависит не только комфорт, но и безопасность спортсменов и любителей лыжного спорта. Здесь не место для выгула собак, скандинавской ходьбы и тем более для техники - квадроциклов или мотоциклов.
Создание лыжни и поддержание ее в хорошем состоянии требует усилий. Давайте ценить и уважать труд наших работников, которые вкладывают в это силы, и бережно относиться к общему спортивному пространству», - призвал он зареченцев.
Алексей Костин уточнил, что фонари на лыжне зажигаются вместе с городскими, около 16:00, и горят до 21:00 каждый день.
