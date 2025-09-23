В Пензе суммарная заболеваемость ОРВИ выросла на 74,8%

23.09.2025 | 09:58

На третьей неделе осени, с 15 по 21 сентября, в Пензенской области число зарегистрированных случаев ОРВИ выросло на 41,8%.

Диагноз выставили 2 190 раз (177,2 на 100 тысяч населения), удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 26,1%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Нижнеломовском, Мокшанском, Сердобском, Никольском, Бековском районах, Кузнецке и Каменском районе (муниципальные образования перечислены по убыванию).

В Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла на 74,8% (832 случая). «Заболеваемость ОРВИ в Пензе во всех возрастных группах ниже контрольного уровня, за исключением детей в возрасте 0-2 лет - выше уровня эпидпорога на 92,4%», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Грипп в течение недели не регистрировался.