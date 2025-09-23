24 сентября в Пензенской области начнет меняться погода

23.09.2025 | 22:00

24 сентября погода в Пензенской области начнет меняться. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +19...+24, но местами будет +13...+18, пройдет небольшой дождь. Следующая ночь окажется значительно холоднее предыдущей - от +2... до +7 градусов.

На протяжении суток ветер изменит направление с западного на северо-западное, его порывы могут достигать 8-13 метров в секунду.

Ранее метеорологи сообщили, что со среды на территории области будет господствовать атмосферный фронт, из-за которого возможны дожди различной интенсивности, в некоторых районах не исключен первый мокрый снег слабого характера.

С 24 по 26 сентября во всем регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс).