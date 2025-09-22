Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|16:57
Общество

Ремонтируемый участок ул. Суворова могут открыть раньше срока

Участок улицы Суворова с 19 сентября остается перекрытым из-за работ по устройству водопровода и канализации (там идет присоединение возводимого объекта к общим сетям). Из-за возникших неудобств поступают жалобы от жителей, сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.

«Выезжал на место. Сейчас участок от улицы Московской до Чехова перекрыт. Поставил задачу перед руководством организации, которая проводит работы, завершить весь объем за два ближайших дня, чтобы открыть проезд для транспорта уже в среду», - отметил он.

Ранее сообщалось, что закончить с участком планируют до 20:00 24 сентября. В связи с проведением земляных работ были изменены маршруты общественного транспорта.

«Сейчас на протяжении всего отрезка от Московской до Чехова покрытие отфрезеровано. Запланированный ремонт проезжей части временно приостановили из-за разрытий», - рассказал глава города.

Уложить финишный слой асфальта на местах разрытий смогут после того, как выравнивающий даст усадку.

Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
