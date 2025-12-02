Происшествия

Не знавший о перекрытии ул. Измайлова водитель влетел в трубу

Не все водители Пензы увидели предупреждение о ночном перекрытии дороги на улице Измайлова в районе ее пересечения с Антонова. Около 1:00 на этом участке случилось ДТП.

Ограничение вводили с 23:00 1 декабря до 6:00 2 декабря. Автомобилистам рекомендовали для объезда улицы Ново-Казанскую, Стрельбищенскую.

На эти часы через дорогу на Измайлова протягивали трубу. Именно в нее и врезалась «Лада-Гранта».

Момент ДТП попал на видео, его выложили в сеть. Водитель до последнего не снижал скорость, не ожидая препятствия на пути.

О пострадавших в аварии информации нет.

Источник — фото и видео «Сова Пенза Авто»
