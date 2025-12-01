Общество

В Пензе на несколько часов перекроют участок улицы Измайлова

Печать
Telegram

В Пензе временно перекроют дорогу на улице Измайлова в районе ее пересечения с Антонова, сообщили в городском управлении ЖКХ.

В Пензе на несколько часов перекроют участок улицы Измайлова

В ведомстве уточнили, что ограничение введут с 23:00 понедельника, 1 декабря. Оно будет действовать до 6:00 2 декабря.

В Пензе на несколько часов перекроют участок улицы Измайлова

В эти часы на участке планируется проведение работ.

В Пензе на несколько часов перекроют участок улицы Измайлова

В управлении ЖКХ просят водителей учитывать перекрытие дороги при построении маршрута.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото 2, 3, 4 - УЖКХ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети