В Пензе на несколько часов перекроют участок улицы Измайлова

01.12.2025 | 09:22

В Пензе временно перекроют дорогу на улице Измайлова в районе ее пересечения с Антонова, сообщили в городском управлении ЖКХ.

В ведомстве уточнили, что ограничение введут с 23:00 понедельника, 1 декабря. Оно будет действовать до 6:00 2 декабря.

В эти часы на участке планируется проведение работ.

В управлении ЖКХ просят водителей учитывать перекрытие дороги при построении маршрута.