В Пензе на несколько часов перекроют участок улицы Измайлова

В Пензе временно перекроют дорогу на улице Измайлова в районе ее пересечения с Антонова, сообщили в городском управлении ЖКХ.
В ведомстве уточнили, что ограничение введут с 23:00 понедельника, 1 декабря. Оно будет действовать до 6:00 2 декабря.
В эти часы на участке планируется проведение работ.
В управлении ЖКХ просят водителей учитывать перекрытие дороги при построении маршрута.
Источник — фото 2, 3, 4 - УЖКХ
Новости по теме
- Из 2 поселков Бессоновского района невозможно добраться до М-5
- На ул. Германа Титова временно изменили схему организации движения
- Объезд Спасска: одну дорогу разбили в процессе строительства другой
- В Маньчжурии начался основной этап строительства водопровода
- На новую дорогу между Зарей и М-5 хотят выделить еще 814 млн
- Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино
- Движение в 2-м проезде Свердлова будет перекрыто до 30 ноября
- Выезд с улицы Одесской на М-5 останется закрытым до конца недели
- С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
Последние новости
- На площади Ленина начали устанавливать инсталляции «2026»
- Стало известно, кто и как чаще всего заражается ВИЧ в регионе
- В Пензе провели пробный пуск иллюминации на главной елке
- Парк Белинского украсили в преддверии праздников
- 2 декабря жители Согласия и Райков останутся без электричества
- 1 декабря в Пензенской области ожидается туман
- В Спасском соборе установили мемориальную доску 1904 года
- Проблема с дорогой в Бессоновском районе привлекла внимание СКР
- «Схема Долиной»: в Госдуме задумались о защите покупателей жилья
- В Пензе проверили работу маршрутов № 6, 26, 39, 70, 85 и 89
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!