Дату перенесли: Ленинский путепровод перекроют 4 декабря

В Пензе перенесли дату перекрытия Ленинского путепровода, предупредили водителей и пешеходов в управлении ЖКХ города.
Из-за аварийной ситуации ограничение введут в четверг, 4 декабря, с 9:00. Оно будет действовать до 18:00 5 декабря.
Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута. Для объезда порекомендовали использовать улицы Беляева, Циолковского, Гагарина.
Ранее назывался другой срок перекрытия путепровода: 5 декабря с 9:00 до 18:00.
Причиной изменения в схеме организации движения стала необходимость провести работы по демонтажу аварийных световых опор.
