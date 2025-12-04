Общество

Дату перенесли: Ленинский путепровод перекроют 4 декабря

В Пензе перенесли дату перекрытия Ленинского путепровода, предупредили водителей и пешеходов в управлении ЖКХ города.

Из-за аварийной ситуации ограничение введут в четверг, 4 декабря, с 9:00. Оно будет действовать до 18:00 5 декабря.

Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута. Для объезда порекомендовали использовать улицы Беляева, Циолковского, Гагарина.

Ранее назывался другой срок перекрытия путепровода: 5 декабря с 9:00 до 18:00.

Причиной изменения в схеме организации движения стала необходимость провести работы по демонтажу аварийных световых опор.

