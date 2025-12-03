Общество

5 декабря в Пензе закроют проезд по Ленинскому путепроводу

В пятницу, 5 декабря, в Пензе закроют проезд по Ленинскому путепроводу, сообщили в городской администрации.

Ограничение будет действовать с 9:00 до 18:00.

На это время запланировано проведение работ по демонтажу аварийных световых опор.

Водителям необходимо учитывать перекрытие при построении маршрута.

Для объезда рекомендуется использовать дороги на улицах Беляева, Циолковского, Гагарина.

