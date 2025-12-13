Происшествия

В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд

В субботу, 13 декабря, в 11:49 на станции Чаис в Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд.

ЧП произошло во время маневровых работ. В результате с рельсов сошли грузовые вагоны.

«Пострадавших нет, поезда получили технические повреждения», - сообщили в транспортном следкоме.

Следователи Центрального МСУТ СК России сейчас работают на месте ЧП, они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

«На место происшествия выехал исполняющий обязанности Мордовского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа», - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Для ликвидации последствий столкновения направили три восстановительных поезда.

«Ожидается задержка пассажирских поездов», - предупредили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Источник — фото Центрального МСУТ СК РФ и Приволжской транспортной прокуратуры
