В субботу, 13 декабря, в 11:49 на станции Чаис в Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд.
ЧП произошло во время маневровых работ. В результате с рельсов сошли грузовые вагоны.
«Пострадавших нет, поезда получили технические повреждения», - сообщили в транспортном следкоме.
Следователи Центрального МСУТ СК России сейчас работают на месте ЧП, они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
«На место происшествия выехал исполняющий обязанности Мордовского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа», - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
Для ликвидации последствий столкновения направили три восстановительных поезда.
«Ожидается задержка пассажирских поездов», - предупредили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
