Из Пензы можно будет долететь до Краснодара

В Росавиации утвердили список субсидируемых рейсов на 2026 год. В их число вошли перелеты из Пензы в Краснодар, Сочи, Минводы и Санкт-Петербург. Информация размещена на ведомственном сайте.
Добраться до Краснодара можно будет на самолетах «Сухой Суперджет 100», принадлежащих авиакомпании «Азимут».
Рейсы запланированы дважды в неделю, дни пока не уточняются. Протяженность маршрута - 995 км.
Софинансирование предусмотрено за счет областного бюджета. В зависимости от сезона субсидии составят 61% (с января по апрель и с октября по декабрь) либо 95% (в мае и сентябре).
В конце ноября в пензенском аэропорту назначили дополнительные рейсы до Минвод на время зимних праздников (с 27 декабря по 10 января).
