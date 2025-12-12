С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»

12.12.2025 | 09:41

С воскресенья, 14 декабря, изменится график движения скорых поездов «Сурская стрела». Об этом предупредили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Поезд № 7231/7230 будет отправляться из Саранска в 8:10, прибывать в Пензу в 10:53 (остановка - 2 минуты) и в Кузнецк в 12:31.

Состав № 7239/7232 станет выезжать из Саранска в 17:13, добираться до Пензы в 19:37 (остановка - 2 минуты) и до Кузнецка в 21:15.

В обратном направлении поезд № 7233/7238 будет отправляться из Кузнецка в 6:48, прибывать в Пензу в 8:22 (остановка - 2 минуты) и в Саранск в 11:00.

Состав № 7247/7246 станет выезжать из Кузнецка в 16:16, добираться до Пензы в 17:50 (остановка - 2 минуты) и до Саранска в 20:50.

Пассажирам следует учесть эту информацию при планировании поездок.