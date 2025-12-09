Общество

В Пензе ликвидировали остановку напротив входа в здание вокзала

Печать
Telegram

В Управлении ЖКХ Пензы прояснили ситуацию с остановкой напротив входа в здание железнодорожного вокзала: ее ликвидировали после изменений организации движения на Привокзальной площади.

На месте остановочного пункта остался только знак. Его собираются демонтировать.

На этой остановке пензенцы ожидали, в частности, маршрутку № 12. Ранее горожане пожаловались, что пункт остался без павильона - «ни присесть, ни сумку тяжелую поставить».

Сейчас посадка на маршрутку № 12 происходит у магазина «Садовита».

«Автобусы теперь высаживают пассажиров на остановке, где также осуществляется высадка пассажиров автобусов, следующих до города Заречного», - рассказал представитель УЖКХ в телеграм-канале PenzaInform.

Водителям маршруток уже разъяснили новую схему движения на площади и попросили высаживать и забирать пассажиров в соответствии с утвержденными местами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети