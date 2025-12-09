В Пензе ликвидировали остановку напротив входа в здание вокзала

В Управлении ЖКХ Пензы прояснили ситуацию с остановкой напротив входа в здание железнодорожного вокзала: ее ликвидировали после изменений организации движения на Привокзальной площади.
На месте остановочного пункта остался только знак. Его собираются демонтировать.
На этой остановке пензенцы ожидали, в частности, маршрутку № 12. Ранее горожане пожаловались, что пункт остался без павильона - «ни присесть, ни сумку тяжелую поставить».
Сейчас посадка на маршрутку № 12 происходит у магазина «Садовита».
«Автобусы теперь высаживают пассажиров на остановке, где также осуществляется высадка пассажиров автобусов, следующих до города Заречного», - рассказал представитель УЖКХ в телеграм-канале PenzaInform.
Водителям маршруток уже разъяснили новую схему движения на площади и попросили высаживать и забирать пассажиров в соответствии с утвержденными местами.
