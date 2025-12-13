ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов

Из-за происшествия на станции Чаис (Никольский район) железнодорожники готовятся принять 6 пассажирских составов, которые пустят по новому для них маршруту, сообщил в субботу, 13 декабря, в мессенджере Max губернатор Олег Мельниченко.
Речь о поездах:
- № 64 Санкт-Петербург - Самара;
- № 15 Самара - Москва;
- № 13 Челябинск - Москва;
- № 301 Челябинск - Москва;
- № 9 Самара - Москва;
- № 21 Ульяновск - Москва.
«Поезд № 64 Самара - Санкт-Петербург в 16:58 последовал в Рузаевку. Готовимся встретить пассажиров в Пензе, где для них подготовили продуктовые наборы. По информации железнодорожников, в поезде 182 человека», - написал Мельниченко.
После областного центра поезд отравится далее по маршруту следования.
13 декабря в 11:49 на станции Чаис столкнулись локомотив и грузовой поезд. ЧП произошло во время маневровых работ. В результате с рельсов сошли грузовые вагоны.
Сейчас специалисты восстанавливают габарит пути.
