Прогноз на неделю: в Пензенской области продолжается бабье лето

Бабье лето на этой рабочей неделе не уйдет из Пензенской области. Прогноз погоды подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Из-за обширного антициклона и высокого фона атмосферного давления на улице по-прежнему будет солнечно и сухо.
«Температурный режим останется в пределах климатической нормы», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Днем воздух станет прогреваться до +23 градусов, по ночам столбики термометров будут опускаться до +1...+6, местами до -2.
Аналогичная погода наблюдалась в Пензенском регионе в минувшие выходные. Из-за затока холодного воздуха в ночные и утренние часы воздух охлаждался до заморозков.
