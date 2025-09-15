Прогноз на неделю: в Пензенской области продолжается бабье лето

15.09.2025 | 12:29

Бабье лето на этой рабочей неделе не уйдет из Пензенской области. Прогноз погоды подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за обширного антициклона и высокого фона атмосферного давления на улице по-прежнему будет солнечно и сухо.

«Температурный режим останется в пределах климатической нормы», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Днем воздух станет прогреваться до +23 градусов, по ночам столбики термометров будут опускаться до +1...+6, местами до -2.

Аналогичная погода наблюдалась в Пензенском регионе в минувшие выходные. Из-за затока холодного воздуха в ночные и утренние часы воздух охлаждался до заморозков.