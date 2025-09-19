Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|21:32
Общество

На озеленение Пензы выделили более 20 млн рублей

На озеленение Пензы дополнительно направят более 20 млн рублей. Постановления о перераспределении средств были подписаны главой города Олегом Денисовым в четверг, 18 сентября.

Управлению ЖКХ выделили две субсидии - на 15 млн 766 тыс. 700 рублей и 5 млн 377 тыс. 100.

После вырубки большого количества растений, зараженных ясеневой златкой, руководство города поставило цель вернуть Пензе звание самого зеленого города России. За осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

Ранее сообщалось, что управление ЖКХ за счет городского бюджета закупит около 1 000 деревьев, их высадкой займутся сотрудники «Пензавтодора» и участники субботников. Еще более 500 деревьев выкопают в местных питомниках, ими украсят территории многоквартирных домов по заявкам жителей.

Также в работу по озеленению активно включилось предпринимательские сообщество. Промышленные предприятия приобретут около 250 деревьев, еще 900 появятся благодаря застройщикам, которые озеленяют территорию при вводе домов в эксплуатацию, и 250 - за счет организации «Зеленая дружина».

Ясеневая златка - опасное насекомое, губящее молодые и ослабленные деревья. В городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания. В управлении ЖКХ ранее заверили, что на месте срубленных деревьев высадят крупномеры (липы, клены, рябины, каштаны).

