Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни

20.12.2025 | 14:13

В Пензенской области проанализировали, как в районах распределены факторы риска возникновения неинфекционных хронических заболеваний.

Именно эти недуги являются основной причиной смертности населения, говорится в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды».

Самый распространенный в Сурском крае фактор риска - нерациональное питание. Нездоровый рацион (переизбыток соли, сахара, жиров, углеводов) зафиксировали у жителей большинства районов. Чаще всего вредную пищу употребляют в Спасском (62,7% прошедших врачебный осмотр), Малосердобинском (61,3%), Иссинском (60,1%).

Далее идет повышенное артериальное давление (гипертензия). Оно наиболее характерно для жителей Пачелмского (52,5%), Земетчинского (44,6%) и Бековского (43,4%) районов.

Низкую физическую активность чаще всего регистрировали в трех районах региона: Белинском (мало двигаются 73,5% осмотренных), Наровчатском (50%), Сердобском (42,5%), а также в Пензе (42,1%).

Повышенный уровень холестерина в крови наиболее распространен у жителей Нижнеломовского (60,8%) и Каменского (44,8%) районов.

Что касается высокого уровня сахара в крови, то по этому показателю всех опередили жители Пензы (22,6%). Отклонение нередко выявляют также в Городищенском и Белинском районах (17,2%).