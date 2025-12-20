Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни

В Пензенской области проанализировали, как в районах распределены факторы риска возникновения неинфекционных хронических заболеваний.
Именно эти недуги являются основной причиной смертности населения, говорится в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды».
Самый распространенный в Сурском крае фактор риска - нерациональное питание. Нездоровый рацион (переизбыток соли, сахара, жиров, углеводов) зафиксировали у жителей большинства районов. Чаще всего вредную пищу употребляют в Спасском (62,7% прошедших врачебный осмотр), Малосердобинском (61,3%), Иссинском (60,1%).
Далее идет повышенное артериальное давление (гипертензия). Оно наиболее характерно для жителей Пачелмского (52,5%), Земетчинского (44,6%) и Бековского (43,4%) районов.
Низкую физическую активность чаще всего регистрировали в трех районах региона: Белинском (мало двигаются 73,5% осмотренных), Наровчатском (50%), Сердобском (42,5%), а также в Пензе (42,1%).
Повышенный уровень холестерина в крови наиболее распространен у жителей Нижнеломовского (60,8%) и Каменского (44,8%) районов.
Что касается высокого уровня сахара в крови, то по этому показателю всех опередили жители Пензы (22,6%). Отклонение нередко выявляют также в Городищенском и Белинском районах (17,2%).
