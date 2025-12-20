Общество

Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни

Печать
Telegram

В Пензенской области проанализировали, как в районах распределены факторы риска возникновения неинфекционных хронических заболеваний.

Именно эти недуги являются основной причиной смертности населения, говорится в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды».

Самый распространенный в Сурском крае фактор риска - нерациональное питание. Нездоровый рацион (переизбыток соли, сахара, жиров, углеводов) зафиксировали у жителей большинства районов. Чаще всего вредную пищу употребляют в Спасском (62,7% прошедших врачебный осмотр), Малосердобинском (61,3%), Иссинском (60,1%).

Далее идет повышенное артериальное давление (гипертензия). Оно наиболее характерно для жителей Пачелмского (52,5%), Земетчинского (44,6%) и Бековского (43,4%) районов.

Низкую физическую активность чаще всего регистрировали в трех районах региона: Белинском (мало двигаются 73,5% осмотренных), Наровчатском (50%), Сердобском (42,5%), а также в Пензе (42,1%).

Повышенный уровень холестерина в крови наиболее распространен у жителей Нижнеломовского (60,8%) и Каменского (44,8%) районов.

Что касается высокого уровня сахара в крови, то по этому показателю всех опередили жители Пензы (22,6%). Отклонение нередко выявляют также в Городищенском и Белинском районах (17,2%).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети