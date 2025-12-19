Общество

Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров

Печать
Telegram

В Маньчжурии продолжается строительство магистрального водопровода. Трасса пройдет от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65.

Подрядчик уже установил три камеры подключения и сейчас монтирует угол поворота трассы около дома № 30 на Ново-Казанской. Также идет устройство камер врезки возле дома № 65 на Измайлова.

«Протянули 568 метров трубопровода. Остался отрезок в 85 метров, который проложат методом горизонтального направленного бурения, после чего выполнят вертикальную планировку территории вдоль трассы, уберут строительный мусор и остатки материалов», - написал глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в пятницу, 19 декабря.

Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров

Весь объем планируют завершить в декабре.

Олег Денисов подчеркнул, что работы по прокладке данных коммуникаций никак не связаны с утечкой возле молочной кухни.

«Ресурсоснабжающая организация оперативно устранила повреждение. После того как реализуем проект, переключим и этот участок на новый магистральный водопровод», - отметил чиновник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети