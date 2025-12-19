Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров

19.12.2025 | 19:31

В Маньчжурии продолжается строительство магистрального водопровода. Трасса пройдет от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65.

Подрядчик уже установил три камеры подключения и сейчас монтирует угол поворота трассы около дома № 30 на Ново-Казанской. Также идет устройство камер врезки возле дома № 65 на Измайлова.

«Протянули 568 метров трубопровода. Остался отрезок в 85 метров, который проложат методом горизонтального направленного бурения, после чего выполнят вертикальную планировку территории вдоль трассы, уберут строительный мусор и остатки материалов», - написал глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в пятницу, 19 декабря.

Весь объем планируют завершить в декабре.

Олег Денисов подчеркнул, что работы по прокладке данных коммуникаций никак не связаны с утечкой возле молочной кухни.

«Ресурсоснабжающая организация оперативно устранила повреждение. После того как реализуем проект, переключим и этот участок на новый магистральный водопровод», - отметил чиновник.