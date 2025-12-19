Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров

В Маньчжурии продолжается строительство магистрального водопровода. Трасса пройдет от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65.
Подрядчик уже установил три камеры подключения и сейчас монтирует угол поворота трассы около дома № 30 на Ново-Казанской. Также идет устройство камер врезки возле дома № 65 на Измайлова.
«Протянули 568 метров трубопровода. Остался отрезок в 85 метров, который проложат методом горизонтального направленного бурения, после чего выполнят вертикальную планировку территории вдоль трассы, уберут строительный мусор и остатки материалов», - написал глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в пятницу, 19 декабря.
Весь объем планируют завершить в декабре.
Олег Денисов подчеркнул, что работы по прокладке данных коммуникаций никак не связаны с утечкой возле молочной кухни.
«Ресурсоснабжающая организация оперативно устранила повреждение. После того как реализуем проект, переключим и этот участок на новый магистральный водопровод», - отметил чиновник.
Новости по теме
- В строящемся корпусе земетчинской больницы заливают полы в подвале
- ЖК Supernova: квартиры с готовым ремонтом
- «Новогодний аутлет»: скидки до 20% на квартиры от «Территории жизни»
- В ЖК «8 Марта» остались последние квартиры с видом на город
- Пензенцам стоит определиться с покупкой квартиры до 1 января
- ГК «Альянс» создаст новый центр притяжения в Арбекове
- «Рисан» откроет продажи нового квартала в Тепличном в 2026-м
- S, M, L: в городе-курорте «Юга» представлены дома разного формата
- В Пензе на Шуисте могут построить бассейн
- Школам в Дальнем Арбекове присвоят имена героев
Последние новости
- 20 декабря в Пензенской области будет туманно
- Стал известен срок эксплуатации новой главной елки в Пензе
- Новоселы о ЖК «Баланс» от «Термодома»: «Все устроило»
- В строящемся корпусе земетчинской больницы заливают полы в подвале
- Придавило стеклом: пострадавшей пензячке выплатят компенсацию
- Жителей региона ждут выходные без существенных осадков
- В 4 микрорайонах Пензы отключат холодную воду
- Сожительницы погибших бойцов бесплатно получат землю
- Участники СВО с инвалидностью смогут заключить соцконтракт
- Валерию Канакину присвоили звание почетного гражданина области
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!