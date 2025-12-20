Общество

Сервисы для диабетиков пообещали внести в «белый список»

Печать
Telegram

В России сервисы с датчиками для людей, страдающих диабетом, пообещали в скором времени внести в «белый список». То есть ресурсы будут работать даже при выключении мобильного интернета.

Работа по внесению этих сервисов в перечень завершается, рассказал заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко в беседе с телеканалом «Россия-1».

Данные ресурсы добавят в «белый список» только в том случае, если они российские или локализованы на территории страны.

В перечень цифровых платформ, доступных гражданам во время ограничений мобильной интернета, добавляют наиболее значимые и востребованные российские ресурсы. 18 декабря «белый список» пополнили в очередной раз. В него включили:

- Совет Федерации;

- МВД;

- МЧС;

- авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;

- портал для поиска работы HeadHunter;

- сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка»;

- онлайн-кинотеатр «Иви» и другие платформы.

На предыдущих этапах в «белый список» вошли сайты Президента и Правительства РФ, прогноза погоды, супермаркетов, а также видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, маркетплейсы и многое другое.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети