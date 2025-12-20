Сервисы для диабетиков пообещали внести в «белый список»

20.12.2025 | 11:18

В России сервисы с датчиками для людей, страдающих диабетом, пообещали в скором времени внести в «белый список». То есть ресурсы будут работать даже при выключении мобильного интернета.

Работа по внесению этих сервисов в перечень завершается, рассказал заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко в беседе с телеканалом «Россия-1».

Данные ресурсы добавят в «белый список» только в том случае, если они российские или локализованы на территории страны.

В перечень цифровых платформ, доступных гражданам во время ограничений мобильной интернета, добавляют наиболее значимые и востребованные российские ресурсы. 18 декабря «белый список» пополнили в очередной раз. В него включили:

- Совет Федерации;

- МВД;

- МЧС;

- авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;

- портал для поиска работы HeadHunter;

- сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка»;

- онлайн-кинотеатр «Иви» и другие платформы.

На предыдущих этапах в «белый список» вошли сайты Президента и Правительства РФ, прогноза погоды, супермаркетов, а также видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, маркетплейсы и многое другое.