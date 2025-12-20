Сервисы для диабетиков пообещали внести в «белый список»

В России сервисы с датчиками для людей, страдающих диабетом, пообещали в скором времени внести в «белый список». То есть ресурсы будут работать даже при выключении мобильного интернета.
Работа по внесению этих сервисов в перечень завершается, рассказал заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко в беседе с телеканалом «Россия-1».
Данные ресурсы добавят в «белый список» только в том случае, если они российские или локализованы на территории страны.
В перечень цифровых платформ, доступных гражданам во время ограничений мобильной интернета, добавляют наиболее значимые и востребованные российские ресурсы. 18 декабря «белый список» пополнили в очередной раз. В него включили:
- Совет Федерации;
- МВД;
- МЧС;
- авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;
- портал для поиска работы HeadHunter;
- сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка»;
- онлайн-кинотеатр «Иви» и другие платформы.
На предыдущих этапах в «белый список» вошли сайты Президента и Правительства РФ, прогноза погоды, супермаркетов, а также видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, маркетплейсы и многое другое.
