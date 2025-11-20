В Пензе подвязывают молодые деревья, чтобы спасти от снегопадов

20.11.2025 | 18:56

Сотрудники «Пензавтодора» подвязывают молодые деревья, высаженные на территории города за последние месяцы вдоль центральных магистралей, в скверах и парках.

В учреждении пояснили, что во время и после обильных снегопадов саженцы могут быть повреждены, в том числе большегрузной техникой, используемой для уборки. Именно поэтому требуются подвязка стволов и установка поддерживающих кольев.

Ранее глава города Олег Денисов пообещал, что в Пензе предстоящей зимой проследят за тем, чтобы новые деревья не погубили снег и лед, скопившиеся на газонах.

По его словам, перед «Пензавтодором», в чьи обязанность включен уход за растениями, поставлена задача своевременно убирать и вывозить снег, не допускать формирования снежного вала на разделительных полосах, где высажены деревья.

Этой осенью в областном центре появилось около 3 500 новых деревьев и кустарников. Принявшиеся растения заменили те, что пришлось ликвидировать из-за ясеневой златки.