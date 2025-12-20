Названы районы Пензенской области с самыми низкими зарплатами

В Пензенской области самые низкие зарплаты зафиксированы в Неверкинском районе - в среднем 30 000 рублей. Такие данные на 1 января этого года приводятся в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды».
В число районов области с маленькими зарплатами также вошли Пензенский (37 180 рублей), Сосновоборский (38 096 рублей), Шемышейский (39 170 рублей), Вадинский (39 653 рублей).
Самый высокий показатель в регионе - у Заречного. Жители получают в среднем 68 369 рублей. На втором месте Нижнеломовский район (64 666 рублей), на третьем - Пенза (63 807 рублей).
В Кузнецке средняя зарплата составила 49 763 рубля.
Ранее стало известно, что в Пензенской области зарплату выше средней по стране (99,4 тыс. рублей до вычета налога) получают 18,8% трудоустроенных жителей, а 2,5% - выше двух средних.
Новости по теме
- Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни
- Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива
- В Пензенской области за 5 лет число родов снизилось почти на 20%
- В Пензенской области снизился показатель детской смертности
- Каменским электрикам задерживали и занижали зарплату
- Регион получит 36,8 млн рублей на зарплаты для медиков-новичков
- За год выросла площадь жилья, приходящаяся на одного пензенца
- Подсчитано, как долго пензенцам нужно копить на 1-й взнос по ипотеке
- Названы наиболее частые причины смерти жителей региона в 2024-м
- В Пензенской области выросла смертность трудоспособных мужчин
Последние новости
- 21 декабря в Пензенской области ожидается небольшой снег
- В России предложили ввести новый вид социального отпуска
- В Роспотребнадзоре призвали понюхать детский новогодний костюм
- Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни
- Гололед: врачи рассказали, как отличить перелом от ушиба
- Сервисы для диабетиков пообещали внести в «белый список»
- 20 декабря в Пензенской области будет туманно
- Строительство водопровода в Маньчжурии: осталось 85 метров
- Стал известен срок эксплуатации новой главной елки в Пензе
- Новоселы о ЖК «Баланс» от «Термодома»: «Все устроило»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!