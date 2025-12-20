Общество

Названы районы Пензенской области с самыми низкими зарплатами

В Пензенской области самые низкие зарплаты зафиксированы в Неверкинском районе - в среднем 30 000 рублей. Такие данные на 1 января этого года приводятся в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды».

В число районов области с маленькими зарплатами также вошли Пензенский (37 180 рублей), Сосновоборский (38 096 рублей), Шемышейский (39 170 рублей), Вадинский (39 653 рублей).

Самый высокий показатель в регионе - у Заречного. Жители получают в среднем 68 369 рублей. На втором месте Нижнеломовский район (64 666 рублей), на третьем - Пенза (63 807 рублей).

В Кузнецке средняя зарплата составила 49 763 рубля.

Ранее стало известно, что в Пензенской области зарплату выше средней по стране (99,4 тыс. рублей до вычета налога) получают 18,8% трудоустроенных жителей, а 2,5% - выше двух средних.

