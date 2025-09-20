Эксперт: Осенью песочницы особенно опасны для здоровья детей

20.09.2025 | 09:57

Осенью песочницы во дворах превращаются в скрытую угрозу для здоровья детей. Влажная и прохладная погода создает идеальные условия для сохранения и размножения вредных микроорганизмов.

Именно осенью в песочницах значительно возрастает концентрация яиц гельминтов, которые способны выдерживать температуру до -20 градусов.

«Особую опасность представляют токсокары - паразиты, личинки которых могут мигрировать в организме человека, поражая внутренние органы и глаза. Это напрямую связано с активизацией бездомных животных, которые ищут укрытие в жилых районах с наступлением холодов», - объяснила в беседе с изданием «Газета.ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Также в песке могут размножаться условно-патогенные бактерии, которые способны сохранять активность несколько месяцев. Чтобы избежать опасности, песочницы необходимо регулярно чистить, однако осенью многие управляющие компании перестают это делать.

Золотарева напомнила, что по санитарным правилам и нормам песок на детских площадках нужно заменять и обрабатывать не реже 1 раза в год.

«Для защиты детей от потенциальной инфекции рекомендуется по возможности избегать посещения уличных песочниц в сырую погоду, когда риск заражения максимально высок. После любых игр на детской площадке необходимо тщательно мыть руки с мылом, уделяя особое внимание области под ногтями, при необходимости используя специальную щетку. Одежду лучше сразу отправлять в стирку, а обувь - тщательно очищать», - порекомендовала эксперт.