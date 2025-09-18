В Кузнецке подростков поставили на учет за езду без прав

18.09.2025 | 12:14

Четверых кузнецких подростков наказали за управление транспортом без водительских прав. Об этом сообщили в администрации города.

17 сентября в Кузнецке состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. На нем вынесли постановления о назначении штрафов на общую сумму 35 000 рублей.

Подростков было решено поставить на учет, а в отношении их родителей провести проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей.

«Всего за летний период к данному виду ответственности привлечено 23 родителя», - сообщили в администрации Кузнецка.

В этом году комиссия рассмотрела 58 протоколов на несовершеннолетних, нарушивших правила дорожного движения.

Ранее в Кузнецке два подростка на питбайке столкнулись с «Нивой». В результате аварии водитель двухколесного транспорта и его 16-летний пассажир получили травмы. Обоим потребовалась госпитализация.