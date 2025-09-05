Общество

У пригородных поездов между Пензой и Кузнецком меняется расписание

В Пензенской области вносятся изменения в график движения пригородных поездов в связи с проведением Куйбышевской железной дорогой капитального ремонта на перегоне Чаадаевка - Кадада, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

14 и 21 сентября поезд № 7236 Пенза-I (отпр. 20:30) - Кузнецк (приб. 22:30) выводится из графика движения.

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 и 25 сентября не будет поездов № 7230 Пенза-I (отпр. 11:05) - Кузнецк (приб. 12:40), № 7247 Кузнецк (отпр. 15:12) - Пенза-I (приб. 16:49), № 7233 Кузнецк (отпр. 6:50) - Пенза-I (приб. 8:28).

14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 и 24 сентября выводится из графика поезд № 7232 Пенза-I (отпр. 18:57) - Кузнецк (приб. 20:32).

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 и 25 сентября не будет поездов № 7234 Пенза-I (отпр. 9:10) – Кузнецк (приб. 11:10) и № 7235 Кузнецк (отпр. 16:52) - Пенза-I (приб. 18:52).

15, 16 и 17 сентября поезд № 7236 Пенза-I - Кузнецк станет прибывать на станцию Кузнецк на 14 минут позже действующего расписания (в 22:44).

15, 16, 17 и 18 сентября поезд № 7237 Кузнецк - Пенза-I на участке Кузнецк - Канаевка проследует на 49 минут раньше. Он отправится из Кузнецка в 4:42, пробудет в Канаевке с 5:51 до 6:35, а в Пензе окажется в 7:31.

14 и 21 сентября поезд № 7247 Кузнецк – Пенза-I отправится со станции Кузнецк на 38 минут позже действующего расписания (в 15:50), прибудет на Пензу-I на 1 час 5 минут позже (в 17:54). Поезд № 7230 Пенза-I - Кузнецк окажется в Кузнецке на 5 минут позже действующего расписания - отправится в 11:05 и прибудет в 12:45.

Для минимизации неудобств проработан вопрос назначения дополнительных остановок указанным поездам на станциях Поселки, Благодатка, Сюзюм, о. п. 802 км, Елюзань, Чаадаевка, Никоново, Асеевская, Канаевка, о. п. 756 км, о. п. 752 км, Шнаево, о. п. 739 км, Леонидовка, о. п. 727 км, Селикса, Заречный, Пенза-II.

В эти же дни поезд № 7246 Пенза-I - Саранск будет отправляться со станции Пенза-I на 1 час 5 минут позже действующего расписания (в 18:06) и прибывать в Саранск на 1 час 31 минуту позже (в 21:24).

22 и 24 сентября поезд № 7237 Кузнецк - Пенза-I на участке Кузнецк - Канаевка проследует на 49 минут раньше, чем обычно. Он выедет из Кузнецка в 4:42, пробудет в Канаевке с 5:51 до 6:40 и окажется на Пензе-I в 7:36.

22, 23 и 24 сентября поезд № 7236 Пенза-I - Кузнецк отправится из Пензы на 12 минут раньше (в 20:18) и также раньше прибудет в Кузнецк (в 22:18).

23 и 25 сентября поезд № 7237 Кузнецк - Пенза-I на участке Кузнецк - Канаевка проследует на 38 минут раньше. Он покинет Кузнецк в 4:53, пробудет в Канаевке с 6:08 до 6:40, приедет на Пензу-I в 7:36.

