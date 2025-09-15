На кузнечанку оформили кредиты по ее старому номеру телефона

15.09.2025 | 09:35

Жительница Кузнецкого района стала должницей из-за человека, купившего сим-карту с ее старым номером.

Женщина узнала о долге от представителей микрофинансовой организации и сразу обратилась в полицию. Личность подозреваемого установили, им оказался 18-летний костромич.

«С его слов, он хотел заработать легких денег, приобрел сим-карту, к которой была привязана учетная запись портала «Госуслуг» заявительницы. Используя вышеуказанную учетную запись, оформил на потерпевшую два онлайн-кредита», - рассказали в областном УМВД РФ.

Сумма ущерба составила 30 000 рублей.

На молодого человека завели уголовные дела по факту мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.