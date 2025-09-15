В Кузнецке со следующей недели может начаться отопительный сезон

15.09.2025 | 18:01

В понедельник, 15 сентября, в администрации Кузнецка обсудили готовность города к началу отопительного сезона.

«Прогнозы противоречивые, но то, что в вечернее и ночное время уже, скажем так, нежарко, - факт», - констатировал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

С 15-го числа ресурсники приступили к сливу холодной воды и заполнению коммуникаций. Как всегда, сначала эти работы проведут на объектах соцкультбыта, затем в жилом фонде.

Сергей Златогорский отметил, что при необходимости со следующей недели «Теплосеть» готова начать подавать ресурс в учреждения образования.

Прошлый отопительный сезон в Кузнецке стартовал 25 сентября, отключать ресурс начали с 17 апреля.