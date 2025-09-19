20 сентября в Пензенской области местами пройдет дождь

19.09.2025 | 20:45

В субботу, 20 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на субботу будет +7...+12 градусов, местами также прогнозируется дождь. Днем столбики термометров покажут +16...+21. В ночь на воскресенье ожидается до +5...+10, без осадков.

В народном календаре 20 сентября - Луков праздник. На Руси обращали внимание, как в этот день летают птицы: низко - к холодной зиме, высоко - к теплой.

В целом в предстоящие выходные погода не изменится: жителей Пензенской области продолжит радовать бабье лето.