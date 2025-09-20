На аварийном участке трассы Р-158 в Иссе установили камеру

В Иссе на аварийном участке трассы Р-158 (Нижний Новгород - Саратов) начал работать новый комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Оборудование установили в точке 333-й км + 710 м по итогам анализа, проведенного Госавтоинспекцией Пензенской области.
Камера фиксирует нарушения скоростного режима, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».
Водителям порекомендовали не пренебрегать правилами дорожного движения.
В июле новые комплексы фотовидеофиксации нарушений установили в очагах аварийности в Пензе и Засечном. Всего заработали 10 камер.