На аварийном участке трассы Р-158 в Иссе установили камеру

20.09.2025 | 12:38

В Иссе на аварийном участке трассы Р-158 (Нижний Новгород - Саратов) начал работать новый комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Оборудование установили в точке 333-й км + 710 м по итогам анализа, проведенного Госавтоинспекцией Пензенской области.

Камера фиксирует нарушения скоростного режима, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

Водителям порекомендовали не пренебрегать правилами дорожного движения.

В июле новые комплексы фотовидеофиксации нарушений установили в очагах аварийности в Пензе и Засечном. Всего заработали 10 камер.