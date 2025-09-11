Водители смогут ненадолго бесплатно ставить машины на Пензе-I

11.09.2025 | 14:02

Парковка на площади у вокзала Пенза-I будет платной, однако решается вопрос о времени, за которое водителям не придется отдавать деньги. Об этом рассказал замглавы городской администрации Ильдар Усманов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 11 сентября.

«С учетом того что людям надо проводить своих родственников либо встретить, мы до часа рассматриваем бесплатное время нахождения на платной парковке. В принципе, часа вполне достаточно, чтобы совершить мероприятия, которые они запланировали», - отметил он.

Парковка займет большую часть территории Привокзальной площади. Проезд будет осуществляться через шлагбаум. Стоимость размещения машин пока не определена, однако Усманов уточнил, что на других муниципальных стоянках оно обходится в 30 рублей.

Он также подчеркнул, что, если с автомобилями что-то случится, владельцам будет кому предъявить претензии: «за это, в принципе, и взимается плата».

«У нас МБУ «Пензавтодор» является оператором парковок, у них есть диспетчерская служба, они будут все видеть, смотреть, все будет под контролем происходить», - пояснил Ильдар Усманов.

Ранее платная парковка занимала лишь небольшую часть Привокзальной площади. Она не пользовалась спросом.