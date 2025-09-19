В Вадинском и Спасском районах на сутки отключат газ

19.09.2025 | 19:14

С 9:00 23 сентября до 9:00 24-го в 2 районах Пензенской области - Вадинском и Спасском - отключат газ.

В Вадинском районе без ресурса останутся с. Вадинск, д. Аткино, с. Большая Лука, с. Каргалей, с. Кармалейка, с. Ключи, д. Лопатино, с. Луговое, с. Рахмановка, с. Ртищево, д. Свищево, с. Серго-Поливаново, д. Тенево, д. Умет, с. Ягановка, с. Выборное, д. Мочалейка, с. Татарская Лака.

В Спасском газ отключат в с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, д. Белоозерке, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, п. Красный Восток, с. Монастырском, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево.

«Повторные пуски газа населению будут осуществлены после подачи газа в сети распределения», - сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

16 сентября в Вадинском, Наровчатском и Спасском районах ресурс отключали на двое суток.