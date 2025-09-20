Сетевое издание|18+|Суббота|20 сен 2025|15:56
Общество

Правила выезда детей до 14 лет за границу изменятся

С 20 января 2026 года в России вступят в силу новые правила въезда в Россию и выезда за рубеж для детей до 14 лет.

В перечень документов, требующихся для пересечения границ с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией, перестанет входить свидетельство о рождении. Детей выпустят только по загранпаспорту.

«Введение требования о наличии у ребенка младше 14 лет, выезжающего за пределы Российской Федерации, заграничного паспорта будет способствовать устранению рисков незаконного вывоза несовершеннолетних российских граждан из нашей страны путем использования чужих или поддельных свидетельств о рождении. В настоящее время в отсутствие фотографии на свидетельстве о рождении установить личность малолетнего ребенка, пересекающего границу, затруднительно», - указывается на сайте МИД РФ.

Родителям порекомендовали при планировании зарубежных поездок заранее оформлять детские загранпаспорта.

Дети младше 14 лет, выехавшие за границу до вступления в силу новой нормы, смогут вернуться в РФ по свидетельству о рождении в любое время.

