В Пензенской области 21 сентября температура поднимется до +22

20.09.2025 | 15:41

В воскресенье, 21 сентября, в Пензенской области будет комфортная теплая погода, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на второй выходной температура опустится до +5…+10 градусов, осадков не ожидается. Утром потеплеет до +13.

Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без дождей. Ветер будет дуть с запада со скоростью 8-13 м/с.

Воздух прогреется до +17…+22 градусов.

21 сентября - Рождество Богородицы. По приметам, если день выдастся ясным и сухим, то осень будет теплой и продолжительной.