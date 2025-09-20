В Пензенской области 21 сентября температура поднимется до +22

В воскресенье, 21 сентября, в Пензенской области будет комфортная теплая погода, сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на второй выходной температура опустится до +5…+10 градусов, осадков не ожидается. Утром потеплеет до +13.
Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без дождей. Ветер будет дуть с запада со скоростью 8-13 м/с.
Воздух прогреется до +17…+22 градусов.
21 сентября - Рождество Богородицы. По приметам, если день выдастся ясным и сухим, то осень будет теплой и продолжительной.