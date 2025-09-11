Пенсионерка из Кузнецка отдала мошенникам 3,4 млн рублей

11.09.2025 | 15:51

65-летняя кузнечанка попалась на удочку мошенников и потеряла 3,4 млн рублей.

В июле женщине позвонила в мессенджере незнакомка - якобы сотрудница полиции, - и сообщила о проверке ФСБ на причастность к финансированию террористов.

Затем с горожанкой связался мужчина, представился силовиком и заявил: нужно спасать деньги, иначе ими воспользуются злоумышленники.

Пенсионерка стала следовать указаниям. Первым делом она опустошила свой счет, где хранилось более 2,7 млн рублей.

«Когда мы готовились к снятию денег в банке, он говорил, что представители могут быть замешаны, могут не давать снять деньги, проводить беседы какие-то», - отметила женщина.

Далее кузнечанка отправилась в соседний регион, где отдала всю сумму незнакомцу. Но вскоре раздался звонок: женщина на другом конце провода попросила совершить еще один перевод. Пенсионерка отправила более 700 тысяч рублей и лишь после этого поняла, что ее обманули.

«Речь грамотная была, сообщения писали грамотно, с точками, с запятыми, со всеми знаками препинания. Спецслужбы, может, иностранные - я не знаю, кто это работал, но работали. Хорошо еще, я им в глаза не посмотрела», - рассказала пострадавшая.

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД РФ.