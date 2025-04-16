В Кузнецке определились с датой отключения отопления

16.04.2025 | 12:36

С четверга, 17 апреля, в Кузнецке начнут отключать отопление. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Златогорский.

«Первоначально будет прекращено теплоснабжение жилого фонда. Отключение центрального отопления образовательных организаций, организаций здравоохранения и социальной защиты будет осуществляться по письменному заявлению потребителей», - уточнили в местной администрации.

Что касается горячей воды, то, по информации МКП «Теплосеть», «функционирование систем будет осуществляться согласно утвержденным графикам ремонта сетей и оборудования».

В Пензе к завершению отопительного сезона приступили 15 апреля, процесс займет всю ближайшую неделю. Первыми отключили многоквартирные дома, в последнюю очередь тепло перестанет поступать в учреждения здравоохранения, детские сады и школы.

В Заречном 15-го числа батареи остыли в МКД и на предприятиях. С 16 апреля прекратилась подача ресурса в детсады, школы, медорганизации и здания социальных служб.