В Кузнецке назвали дату старта отопительного сезона

23.09.2024 | 14:49

В Кузнецке с 25 сентября стартует отопительный сезон. Необходимость запуска системы обсуждалась на совещании в городской администрации, состоявшемся в понедельник, 23 сентября.

«Начинает в ночное, вечернее, утреннее время прохладненько быть. У нас пошла заболеваемость: ОРВИ, ковид никуда не ушел. Есть определенная динамика не очень хорошая по учебным заведениям да и по взрослому населению», - отметил глава города Сергей Златогорский, подчеркнув, что в такой ситуации нужно задуматься о подключении тепла.

Решено с 25 сентября подключать к ресурсу бюджетные учреждения: школы, детские сады, объекты здравоохранения, - но по заявкам, там, где это необходимо. Руководитель организации должен будет обратиться в «Теплосеть» с соответствующим заявлением.

Ресурсники в свою очередь заявили, что технически готовы к отопительному периоду, 23-го числа как раз перешли на более мощный котел.

«Давайте начинать, чтобы ребятишек не морозить. Единственное что - погода она такая, как-то надо будет регулировать, но такая возможность есть, тепловые пункты везде есть. Правильно сделаем, если будем запускаться чуть раньше, чем когда прижало, потому что мы, как правило, около недели все это отлаживаем», - добавил Сергей Златогорский.

Он призвал ресурсников быть готовыми и к запуску тепла в жилой фонд.