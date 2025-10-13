Общество

Компания «Т Плюс» выпустила в водохранилище мальков толстолобика

Пензенский филиал «Т Плюс» выпустил в Сурское водохранилище 85 000 мальков толстолобика. Мероприятие прошло в деревне Ленинке Пензенского района при участии представителей Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

По заказу энергокомпании мальков вырастили в питомнике и доставили специальным транспортом к точке выпуска, которая подобрана с учетом необходимых для адаптации и развития рыб условий. Чтобы мальки не повредились при попадании в воду, их выпустили на участках с большой глубиной.

«Экологическая ответственность является неотъемлемой частью производства. Зарыбление Сурского водохранилища - одно из множества мероприятий природоохранной направленности, которые мы проводим ежегодно», - отметил технический директор - главный инженер Пензенской ТЭЦ-1 «Т Плюс» Павел Дильман.

В 2024 году сотрудники филиала профинансировали запуск в русло Волги 136 тысяч мальков толстолобика. Тогда восстановление водных биоресурсов проводилось сразу за два года. Оптимальным местом зарыбления специалисты определили село Алферьевка Пензенского района.

