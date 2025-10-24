Сожительницы погибших бойцов будут получать соцвыплаты

24.10.2025 | 10:25

В Пензенской области, как и в других регионах России, сожительницы участников СВО, погибших при исполнении долга, смогут претендовать на социальные выплаты.

Соответствующий вопрос рассмотрели на сессии местного Заксобра в пятницу, 24 октября, с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Включать сожительниц в состав членов семьи погибшего бойца будут при соблюдении ряда условий:

- если судебным решением установлен факт совместного проживания с военнослужащим на протяжении не менее 3 лет и ведения общего хозяйства на момент заключения им контракта о прохождении военной службы или призыва по мобилизации;

- если имеется общий несовершеннолетний ребенок.

«Внесение изменения в действующее законодательство позволит устранить принцип социальной несправедливости и предоставить меры социальной поддержки наравне с законными супругами фактическим супругам», - отмечается в пояснительной записке.

При этом уточняется, что, по данным органов соцзащиты населения, в Пензенской области в 2025 году сожительницы за назначением мер поддержки не обращались.

Депутаты проголосовали за законопроект.