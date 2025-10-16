В онкологическом диспансере ждут пензячек на бесплатную маммографию

16.10.2025 | 12:55

В областном онкологическом диспансере объявили октябрь месяцем внимания к раку молочной железы.

Жительницы региона смогут пройти бесплатную маммографию с 20 по 24 октября. 25-го числа в медучреждении объявят день открытых дверей. Акцию посвятят ранней диагностики рака груди.

«Запись на прием осуществляется в рабочие дни по телефону 8-937-422-64-54 с 13:00 до 14:00», - сообщили в региональном минздраве.

При посещении специалистов необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.

Ранее стало известно, что в Пензенской области рак молочной железы один из самых распространенных. Так, в 2024 году выявили 824 случая этого онкозаболевания.