В Пензе в 12-й раз пройдет «День реки Суры»

12.09.2024 | 11:26

В субботу, 28 сентября, в Пензе в 12-й раз пройдет экологическая акция «День реки Суры».

Всех неравнодушных горожан приглашают выйти на уборку берега главной водной артерии Пензенской области. Приветствуется участие организованными группами.

«Сбор добровольцев состоится в 11:00 у подвесного моста «Дружба» со стороны улицы Злобина. С собой нужно взять мешки для мусора и перчатки», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

9 сентября в Пензе очистили Суру от мусора на участке от подвесного моста до «Ростка». Из воды вытащили ветки и бытовые отходы, в основном - бутылки, пакеты и другие предметы из пластика.

Мусор постоянно скапливается и на берегах реки. Экоактивисты проводят акции по уборке, а местные власти призывают пензенцев бережнее относиться к природе и при необходимости пользоваться урнами, которых в прибрежной зоне достаточно.