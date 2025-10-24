Участникам СВО будут компенсировать расходы на дрова

24.10.2025 | 10:37

В Пензенской области ввели новый вид социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Тем, кто проживает в домах с печным отоплением, будут компенсировать расходы на дрова. Соответствующий законопроект рассмотрели на сессии Заксобра в пятницу, 24 октября.

По информации, полученной от глав районов и городских округов, в регионе у 118 бойцов в собственности находятся такие дома.

«Денежная компенсация будет предоставляться в размере фактических затрат на приобретение твердого топлива, но не более 12 000 рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в региональный Заксобр.

Сумму определили исходя из прошлогодних расчетов, когда средний размер платы за дрова составлял 1 714 рублей в месяц и при 7-месячном отопительном периоде достигал 11 998 рублей в год.

Для финансирования компенсации из регионального бюджета потребуется ежегодно выделять 1 млн 437 тыс. 200 рублей.

Решение вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.