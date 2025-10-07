Тропа здоровья в Пензе стала скользкой из-за листвы

07.10.2025 | 19:11

Состояние Тропы здоровья в Пензе оставляет желать лучшего. Так считают некоторые пензенцы, прогуливающиеся в зеленой зоне.

Утром во вторник, 7 октября, один из горожан сделал здесь фотографии, которыми поделился с редакцией «ПензаИнформ».

По его словам, листву с дорожек не убирают, от влаги она стала очень скользкая, передвигаться неудобно.

«Еще интересно, что будет со временем с камнями в сетке, когда на них образуется слой листвы. Вычищать ее оттуда навряд ли будут», - поделился размышлениями пензенец.

Кроме того, необходимо чаще опустошать урны, считает горожанин. Он отметил, что мусор здесь наблюдается уже вторую неделю.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года и закончилось в июне 2025-го. На ее благоустройство было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета.